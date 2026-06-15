Сарри назначен на пост главного тренера «Аталанты»

«Аталанта» объявила о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера.

На этом посту 67-летний специалист сменил Раффаэле Палладино, об отставке которого стало известно 9 июня.

Сарри с июня 2025 года по май 2026-го возглавлял «Лацио». Под его руководством римский клуб с 54 очками занял девятое место в турнирной таблице Серии А и дошел до финала Кубка Италии, где уступил «Интеру» (0:2).

Ранее Сарри также работал в таких клубах, как «Ювентус», «Челси», «Наполи» и «Эмполи». С туринцами он выиграл чемпионат Италии в сезоне-2019/20, а с английским клубом — Лигу Европы в сзеоне-2018/19.

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