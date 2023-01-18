Саудовский бизнесмен купил билет за 2,5 миллиона евро на матч команд Месси и Роналду

Глава департамента развлечений правительства Саудовской Аравии сообщил в Twitter, что местный бизнесмен приобрел на аукционе билет за 2,5 миллиона евро на товарищеский матч сборной из лучших игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против «ПСЖ».

По информации источника, сумма пойдет в саудовскую государственную благотворительную организацию Ehsan. Купленный билет дает право наблюдать за матчем из ВИП-зоны, присутствовать на церемонии награждения победителей, зайти в раздевалки команд и пообщаться с футболистами.

Матч между «ПСЖ» и сборной двух лучших команд Саудовской Аравии запланирован на четверг, 19 января. Игра пройдет в Эр-Рияде.