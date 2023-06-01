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Павлюченко: «Не имею права пропустить ретроматч между сборной России и «Зенитом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко подтвердил свое участие в ретроматче между сборной России и «Зенитом» образца 2008 года.

«Я не имею права пропустить этот матч. Еще и Гус Хиддинк летит, не могу не приехать к своему второму отцу, чтобы его обнять. Когда мне сказали, что состоится такой матч и я увидел расширенный список участников, я уже начал собирать вещи. На 15 июня отложу все свои дела», — цитирует «КП Спорт» Павлюченко.

РФС ведет подготовку события в честь 15-летия победы команды из Санкт-Петербурга в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также завоевании сборной страны бронзовых медалей на чемпионате Европы-2008. Матч может состояться 15 июня.

Источник: https://litekp.ru/sport/hiddink-letit-ne-mogu-ne-priehat-k-svoemu-vtoromu-otczu-roman-pavlyuchenko-o-retro-matche-zvezd-sbornoj-rossii-so-zvezdami-zenita/
Роман Павлюченко
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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Павлюченко готов сыграть в ретроматче «Зенита» и сборной России
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