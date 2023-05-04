Источник: отец Месси проведет встречу с владельцем «Интер Майами»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к переходу в МЛС, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, Отец аргентинского футболиста в ближайшее время встретится с владельцем «Интер Майами», чтобы обсудить переход игрока.

Также сообщается, что американский клуб находится на связи с Месси последние несколько месяцев.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не будет продлевать контракт с аргентинцем по окончании сезона. На футболиста также претендуют «Барселона» и «Аль-Хиляль».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.