Бразильский бизнесмен завещал Неймару 1 миллиард долларов

Бизнесмен из Риу-Гранди-ду-Сул оставил наследство нападающему «Сантоса» Неймару в своем завещании, сообщает Terra со ссылкой на портал GZH. Документ был официально оформлен 12 июня 2023 года в 9-й нотариальной конторе Порту-Алегри в присутствии двух свидетелей и заместителя нотариуса.

«Мне нравится Неймар, я во многом с ним себя ассоциирую», — сказал он в интервью. Он также отметил, что столкнулся с проблемами со здоровьем и видит в игроке те качества, которые он считает редкими сегодня: «Он не эгоист, что редкость в наши дни».

По информации источника, 31-летний бизнесмен два года назад назначил Неймара своим наследником. Точная стоимость наследства не разглашается, но активы включают недвижимость, инвестиции и акции компаний, которые оцениваются в 6,1 миллиарда реалов (около 1 миллиарда долларов).

Однако представители Неймара заявили, что пока не получали официального уведомления по поводу наследства.