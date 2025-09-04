Футбол
4 сентября, 03:24

Бразильский бизнесмен завещал Неймару 1 миллиард долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters

Бизнесмен из Риу-Гранди-ду-Сул оставил наследство нападающему «Сантоса» Неймару в своем завещании, сообщает Terra со ссылкой на портал GZH. Документ был официально оформлен 12 июня 2023 года в 9-й нотариальной конторе Порту-Алегри в присутствии двух свидетелей и заместителя нотариуса.

«Мне нравится Неймар, я во многом с ним себя ассоциирую», — сказал он в интервью. Он также отметил, что столкнулся с проблемами со здоровьем и видит в игроке те качества, которые он считает редкими сегодня: «Он не эгоист, что редкость в наши дни».

По информации источника, 31-летний бизнесмен два года назад назначил Неймара своим наследником. Точная стоимость наследства не разглашается, но активы включают недвижимость, инвестиции и акции компаний, которые оцениваются в 6,1 миллиарда реалов (около 1 миллиарда долларов).

Однако представители Неймара заявили, что пока не получали официального уведомления по поводу наследства.

«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Neil

    Бизнесмен хайпанул канеш))

    04.09.2025

  • DemolisherAjax

    Можно Неймару и не играть больше,да он по идее года 3 как завязал с футболом :) Про то что он не эгоист особенно повеселило :)

    04.09.2025

  • rustov

    Если это так, то хотелось бы, чтобы новоиспеченный наследник использовал эти средства с умом для нуждающихся

    04.09.2025

  • MARAFONEZ

    Завещание можно каждый день переписывать, главное внимание к себе привлечь :joy::joy::joy:

    04.09.2025

  • ValeraK

    Авраам Неймер

    04.09.2025

  • КирпичИнвест

    Скажите, это в самом деле ему? Может вы не так прочитали фамилию? (Амихай Неймар?вич)

    04.09.2025

  • Adminni

    бедный, нищий Неймар, который такой же миллиард заработал у шейхов...:man_facepalming: лучше бы один из районов фавел в порядок привел, идиота кусок

    04.09.2025

  • Комитет по правописанию

    Неймар поможет. Он же не эгоист - приложит все усилия, чтобы страдающий миллиардер недолго мучился. Исключительно по доброте душевной, есессно. А не из-за того, что на вечеринки не хватает.

    04.09.2025

  • bvp

    Осталось только кони двинуть.

    04.09.2025

