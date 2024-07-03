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Сегодня, 16:45

Сборная 1/8 финала Евро-2024: два швейцарца, два голландца и Беллингем

Беллингем, Гакпо и Мален вошли в символическую сборную 1/8 финала Евро
Гоша Чернов
Корреспондент
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Ремо Фройлер, Джуд Беллингем, Дониэлл Мален.
Фото «СЭ»
Лучшие игроки первого раунда плей-офф чемпионата Европы по версии «СЭ».

Вратарь: Диогу Кошта (Португалия)

Спас Криштиану Роналду, Пепе и сборную Португалии от сенсационного вылета. В овертайме не дал форварду словенцев Шешко реализовать выход один на один после ошибки защитника-ветерана, а в серии пенальти отразил все три удара. Роналду, не реализовавший 11-метровый на 105-й минуте, был безмерно благодарен Коште.

Диогу Кошта отбивает пенальти от&nbsp;Йосипа Иличича. Сверхъестественная игра вратаря Португалии: Кошта отразил все пенальти в серии со Словенией!

Центральный защитник: Антонио Рюдигер (Германия)

ВАР и Рюдигер — причины, по которым Дания не забила Германии. Защитник «Реала» выиграл все единоборства, не совершил ни одного фола, ни разу не позволил себя обыграть и получил приз лучшему футболисту встречи.

Центральный защитник: Мерих Демирал (Турция)

Турция не считалась фаворитом в матче с Австрией, но два гола защитника «Аль-Ахли» приговорили команду Ральфа Рангника к вылету. Демирал еще и установил рекорд, забив на 1-й минуте самый быстрый мяч в истории плей-офф Евро.

Мерих Демирал.
Фото AFP

Центральный защитник: Вильям Салиба (Франция)

В сборной Франции на Евро сложно выделять атакующую группу, но оборонительные футболисты играют блестяще. Пример — Салиба, который в тяжелом матче с Бельгией не дал Лукаку забить даже из офсайда и позволил своей сборной сыграть на ноль.

Опорный полузащитник: Родри (Испания)

Один из лучших опорников современности и на Евро-2024 доказывает свой класс. В 1/8 финала Родри еще и забил важный мяч — благодаря ему испанцы сравняли счет с грузинами еще до перерыва, а во втором тайме уже довели дело до победы.

Джуд Беллингем. Пол Маккартни все предвидел еще полвека назад. Колонка Казанского — о Беллингеме

Центральный полузащитник: Джуд Беллингем (Англия)

Хоть один футболист сборной Англии в символической сборной должен быть, иначе будет несправедливо. Беллингем, как и вся команда, слабо играл со Словакией, но шедевральный гол Джуда в добавленное время уже в истории. Годы спустя этот момент будут вспоминать одним из первых при обсуждении Евро-2024.

Ремо Фройлер.
Фото AFP

Центральный полузащитник: Ремо Фройлер (Швейцария)

Швейцария почти без труда смела с пути пока еще действующих чемпионов Европы, а пара Фройлер — Джака в центре поля была бесподобна. Хавбек «Болоньи» еще и забил победный мяч, из ниоткуда ворвавшись в штрафную под пас Варгаса.

Атакующий полузащитник: Рубен Варгас (Швейцария)

Швейцарец формально играл левее, но в 1/8 финала блеснули сразу несколько левых вингеров, поэтому в нашей символической сборной Варгас оказался правее. Но это просто формальность. Главное, что хавбек «Аугсбурга» забил, отдал результативную передачу и вышел со Швейцарией в четвертьфинал.

Эмерик Лапорт и&nbsp;Николас Уильямс (сборная Испании). В одной части сетки — бойня фаворитов, в другой — Англия. Расклады плей-офф Евро перед четвертьфиналами

Атакующий полузащитник: Нико Уильямс (Испания)

Уильямс запомнился многим по игре против Италии, где вингер «Атлетика» разрывал левый фланг. Матч с Грузией — еще один бенефис Нико: на своей бровке он творил все, что хотел, и закончил игру с «1+1» по системе «гол плюс пас». А мог сделать даже больше.

Дониелл Мален.
Фото Reuters

Правый нападающий: Дониэлл Мален (Нидерланды)

Роналд Куман удивил тем, что не поставил Малена в основу на матч с Румынией, но он исправился в перерыве. Нападающий дортмундской «Боруссии» отблагодарил тренера за это сполна: Мален оформил первый дубль этого чемпионата Европы и вывел Нидерланды в следующий раунд.

Коди Гакпо. Гакпо вновь тащит Нидерланды. Вывел в четвертьфинал и стал лучшим бомбардиром Евро

Левый нападающий: Коди Гакпо (Нидерланды)

Еще один безусловный герой матча Румыния — Нидерланды. Тоже мог сделать дубль, но второй мяч форварда «Ливерпуля» был отменен из-за офсайда. Однако Гакпо и так принес существенную пользу голландцам: открыл счет и ассистировал Малену.

Антонио Рюдигер
Джуд Беллингем
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
Евро-2024
Вильям Салиба
Коди Гакпо
Чемпионат Европы по футболу
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