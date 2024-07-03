Таких успехов у Турции не было 16 лет. Сделает ли Монтелла это поколение золотым?

Завидный рост.

После того как турецкая сборная завоевала бронзу Евро-2008, команда покатилась. Вот результаты команды за последние 16 лет:

ЧМ-2010 — не прошли квалификацию;

ЧЕ-2012 — не прошли квалификацию;

ЧМ-2014 — не прошли квалификацию;

ЧЕ-2016 — групповой этап;

ЧМ-2018 — не прошли квалификацию;

ЧЕ-2020 — групповой этап;

ЧМ-2022 — не прошли квалификацию.



Это не просто падение, это настоящий кризис сборной Турции — семь турниров и ноль выходов в плей-офф. Невезение, внутренние противоречия и кадровые ошибки довели турок — в общем-то абсолютно футбольную нацию — до низшей точки. Но на Евро-2024 все круто изменилось.

Команда ровно прошла групповой этап, уступив только Португалии (0:3) и одолев Грузию и Чехию. А в 1/8 финала в героическом стиле прошли Австрию благодаря дублю Демирала и суперсейву Мерта на последней секунде. Теперь Турция в топ-8 сильнейших команд континента — но как это трактовать? Вспышка? Или «янычары» с нами надолго?

Турецкие футболисты после финального свистка в матче с Австрией. Фото Reuters

Настоящее «золотое поколение»

Как уже говорилось выше, иногда турки «стреляют» — так, десятилетия провалов достаточно резко сменились четвертьфиналом ЧЕ-2000 и бронзой ЧМ-2002; еще несколько лет затишья обернулись бронзой Евро-2008. В Германии у турок очередной всплеск — но что будет после него? Не рухнут ли нынешние футболисты так же, как их предшественники?

Пока, конечно, параллелей хватает. Немало крепких легионеров, звездные полузащитники и перспективный молодой футболист — в роли 19-летнего Арды Гюлера тогда выступал 21-летний Арда Тюран. И, кстати, тоже феерил — забил дважды на групповом этапе.

Но если всматриваться в детали, по качеству сборная Турции-2024 гораздо крепче и обладает более высокий потенциалом. И дело не только в Гюлере, которого уже развивает «Реал». Тут комплекс причин.

Во-первых, список молодых звезд не ограничивается одним только нападающим «бланкос». Кроме него, в составе еще 19-летний Кенан Йылдыз из «Ювентуса», 18-летний Семих Киликсой из «Бешикташа», 24-летний Йылмаз из «Галатасарая». Это все игроки атаки, но вообще-то перспективные исполнители есть в каждой линии — 24-летний полузащитник Кекчю из «Бенфики» или 21-летний защитник Каплан из «Аякса» тому подтверждение.

Арда Гулер. Фото AFP

Игроков среднего возраста — от 25 лет — еще больше. Все это дарит турецким болельщикам надежду на то, что эта сборная — долгоиграющая и она не растворится, как только самые яркие звезды вроде Хакана Чалхонглу начнут сдавать.

Во-вторых, развивается и турецкий футбол сам по себе. В 2008 году игроки суперлиги в сборной приходили из 11-го чемпионата на континенте. Сейчас сила суперлиги выросла многократно и, что примечательно, растет именно в последние годы. Сейчас турецкий чемпионат — девятый в Европе, но еще через пару лет вполне может стать седьмым. Сборная и национальная лига — в топ-8 по региону, вроде бы идеальная синхронизация.

Учитывая эти факторы — рост чемпионата и большое количество молодых талантов, — можно серьезно говорить о «золотом поколении». Футболисты у Турции в самом деле есть и, думается, никуда не денутся в ближайшие годы. А вот как они будут играть, какие у них перспективы — зависит во многом от тренера. С этим, как кажется, пока тоже порядок.

Винченцо Монтелла и Хакан Чалханоглу — капитан сборной Турции пропустил матч 1/8 финала из-за дисквалификации. Фото Reuters

Монтелла — почти идеальный кандидат. Но не без минусов

Управлять такой бандой молодых и потенциально очень сильных футболистов надо умело. А беря во внимание, что большая часть из них — игроки атакующего плана, это надо делать еще и стильно. И в этом плане Винченцо Монтелла — отличный кандидат.

50-летний специалист сделал себе имя в «Фиорентине» — там Монтелла прославился как верный последователь идей Гвардиолы, пусть и не в чистом виде. Свое видение Винченцо тоже добавлял, отталкиваясь от ресурсов.

Похожий подход тренер перенес и в Турцию — «янычары» играют не без минусов, но узнаваемо. Уязвимо в защите, но креативно и мощно в атаке — набор нападающих и полузащитников позволяет Винченцо держать в напряжении почти любую оборону.

Игра с Австрией стала хорошим тестом — туркам пришлось учиться терпеть. И у них получилось — не совсем удачно и на сто процентов , во многом благодаря чудесному сейву, но удалось дотерпеть.

Получится ли у Винченцо дальше? Даже если он вылетит от голландцев, ему наверняка дадут еще одну попытку. С текущим составом, да еще и с усилением в лице двух центральных защитников, пропускающих Евро-2024 из-за травм (Кабак и Сеюнджю), турецкая сборная даже может пробиться на чемпионат мира-2026.