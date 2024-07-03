Герой Турции показал скандальный жест в матче Евро-2024. Футболист гордится этим

УЕФА начал расследование.

Вчера защитник Мерих Демирал был признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 Турция — Австрия (2:1). 26-летний футболист забил два гола и помог своей сборной выйти в четвертьфинал турнира в Германии. Игрок «Аль-Ахли» стал четвертым защитником в истории, оформившим дубль на Евро. Однако Демирал может превратиться в антигероя из-за своего празднования.

После второго забитого мяча на 59-й минуте матча с Австрией Мерих, по всей видимости, продемонстрировал двумя руками знак, связанный с турецкой ультранационалистической организацией Бозкурт, более известной как «Серые волки». Жест запрещен во Франции и Австрии.

«У меня было особое празднование, что-то связанное с моей турецкой идентичностью, — сказал Демирал после победы над Австрией. — Невероятно горжусь тем, что я турок, и я почувствовал эту гордость особенным образом после того, как забил гол. Наши болельщики гордятся нами. Я видел, как они делали этот жест на трибунах, и это заставило меня повторить символ на поле. Я очень счастлив».

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В среду УЕФА подтвердил, что назначил инспектора для расследования дела Демирала. Пока неизвестно, когда будет объявлено официальное решение. Матч 1/4 финала Евро-2024 с Нидерландами у Турции пройдет в субботу, 6 июля.

Согласно правилам УЕФА, пропаганда или объявление любыми средствами политических посланий или других политических действий внутри или в непосредственной близости от стадиона строго запрещено до, во время и после матча.

«Серые волки» были основаны как молодежное крыло крайне правой Партии националистического движения (MHP). На текущий момент она находится в альянсе с правящей партией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — Партией справедливости и развития.

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Движение было основано в 1960-х. «Серые волки» неоднократно обвинялись к призыву к насилию в отношении левых групп. В Казахстане организация признана террористической. Представители группы обвинялись в ряде убийств и нападений на людей, включая покушение на Папу Римского Иоанна Павла II 13 мая 1981 года.

В конце 90-х сообщалось об участии «Серых волков» в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов. С 2020 года Российский совет по международным делам классифицирует группировку как экстремистскую организацию.

Австрийский журналист Михаэль Бонвалот призвал УЕФА наказать Демирала за скандальный символ во время матча Евро-2024.

«Он совершенно открыто показал жест фашистских «Серых волков», — написал Бонвалот в соцсетях. — Эти военизированные формирования были ответственны за тысячи смертей. Когда УЕФА начнет действовать?»