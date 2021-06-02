Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

В УЕФА ответили на информацию о решении Дании не допускать на матч с Россией 2,5 тысячи российских фанатов

11:00
Теги:

Пресс-служба УЕФА отреагировала на информацию о решении властей Дании не пускать российских болельщиков на матч национальной команды против России на Евро-2020.

«Этот вопрос был направлен Датской футбольной ассоциацией в Министерство иностранных дел Дании. Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было», — сказали «СЭ» в УЕФА.

Матч Дания — Россия состоится 21 июня в Копенгагене. 1 июня сообщалось, что датские власти отказались пускать российских болельщиков на матчи турнира из-за угрозы распространения коронавируса, поскольку российские вакцины от инфекции не входят в список одобренных ЕС.

(Данил Алешин)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия разгромила Белоруссию и сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ-2021
Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника
В Польше пытались освистать российский гимн перед началом матча
Что чувствует человек перед инфарктом — объясняет кардиолог

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры