В УЕФА ответили на информацию о решении Дании не допускать на матч с Россией 2,5 тысячи российских фанатов
11:00
Пресс-служба УЕФА отреагировала на информацию о решении властей Дании не пускать российских болельщиков на матч национальной команды против России на Евро-2020.
«Этот вопрос был направлен Датской футбольной ассоциацией в Министерство иностранных дел Дании. Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было», — сказали «СЭ» в УЕФА.
Матч Дания — Россия состоится 21 июня в Копенгагене. 1 июня сообщалось, что датские власти отказались пускать российских болельщиков на матчи турнира из-за угрозы распространения коронавируса, поскольку российские вакцины от инфекции не входят в список одобренных ЕС.
(Данил Алешин)
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