В УЕФА ответили на информацию о решении Дании не допускать на матч с Россией 2,5 тысячи российских фанатов

Пресс-служба УЕФА отреагировала на информацию о решении властей Дании не пускать российских болельщиков на матч национальной команды против России на Евро-2020.

«Этот вопрос был направлен Датской футбольной ассоциацией в Министерство иностранных дел Дании. Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было», — сказали «СЭ» в УЕФА.

Матч Дания — Россия состоится 21 июня в Копенгагене. 1 июня сообщалось, что датские власти отказались пускать российских болельщиков на матчи турнира из-за угрозы распространения коронавируса, поскольку российские вакцины от инфекции не входят в список одобренных ЕС.

(Данил Алешин)