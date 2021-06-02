Состав сборной России на Евро-2020 назвали дети

Сборная России опубликовала ролик, в котором дети объявили состав команды на Евро-2020.

«Самое милое объявление состава сборной России», — говорится в подписи к видео в Instagram.

Решение объявить состав видеороликом с участием детей было приурочено к Дню защиты детей, который состоялся 1 июля.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Заявка сборной России на чемпионат Европы