Состав сборной России на Евро-2020 назвали дети
10:54
Сборная России опубликовала ролик, в котором дети объявили состав команды на Евро-2020.
«Самое милое объявление состава сборной России», — говорится в подписи к видео в Instagram.
Решение объявить состав видеороликом с участием детей было приурочено к Дню защиты детей, который состоялся 1 июля.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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