Кушанашвили рассказал, как попал в португальскую тюрьму на Евро-2004

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», вспомнил, как оказался под арестом в Португалии после выбегания на поле во время матча чемпионата Европы 2004 года.

— А теперь о другом матче сборной России с Португалией — на Евро-2004, когда ты выскочил на поле. Что этому предшествовало?

— В день игры мы очень много пили. Я помню виски, четыре бутылки текилы... Еще помню девиц легкого поведения. Сергея Анохина. И спор — смогу ли догнать судью, который незаслуженно удалил Овчинникова.

— Так ты с Анохиным на трибуне поспорил?

— Да. Странно, что он не упомянул об этом в вашем интервью. Анохин сказал: «Накажи судью! Я денег дам...»

— Сколько?

— Восемь тысяч евро. А-а, нет. Восемь он заплатил за мое избавление. А мне отдал все, что было в кармане, — то ли три тысячи, то ли четыре. Говорю: «Да за эти деньги я не только догоню судью, но и отыщу его родословную!» Ну и рванул.

Из португальцев запомнились Фигу, которому успел руку пожать, и юный Криштиану с заклеенными сережками в ушах. Из наших — Каряка. Смотрел с выпученными глазами, как я бежал к арбитру и орал: «F*** ***!»

— А дальше?

— Скрутили, отвезли в тюрьму. Там мне не понравилось. Все-таки есть с чем сравнивать. Я же и в Лефортово трое суток сидел. Потом еще на плохие условия жаловался. Но они на фоне лиссабонских — санаторий Совмина! Вот это неприятно удивило. Вроде цивилизованная страна, член ЕС, а камера маленькая, тесная, на 12 коек, с потолка лампочка Ильича свисает...

— В застенках без приключений не обошлось?

— Я за гангстера себя выдавал. Сразу понял, что выживу там лишь с помощью вранья. А врать умею.

16 июня 2004 года сборная России уступила Португалии со счетом 0:2 на групповом этапе Евро. Кушанашвили выбежал на поле после удаления голкипера Сергея Овчинникова.