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Игнашевич: «Даже если бы бан сняли, сборная России не вышла бы на Евро-2028»

Кто здесь Царь?

Экс-игрок сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич считает, что нынешний уровень сборной России не позволил бы ей выйти из отборочной группы на чемпионат Европы по футболу 2028 года.

— Напрямую из группы выходит первая команда, а также лучшие команды, занявшие вторые места. Мне кажется, что наш потолок — третье место, и то при удачном стечении обстоятельств.

Наша атакующая группа — футболисты хорошего уровня. Понятно, что нет международных матчей и еврокубков, и мы не можем сравнить их с остальными. Но вопросов по верхней группе нет, есть талантливые ребята, способные играть на европейском уровне.

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Большой вопрос у меня к линии обороны. Круговой хорошо подключается к атаке, но навыков игры в обороне не так много. Связка Осипенко — Дивеев — это защитники хорошего уровня, но, может, у меня предвзятый взгляд, по меркам европейского футбола они не вызывают ощущения надежности. В первую очередь центральный защитник — это надежность. Правый фланг — то же самое. На мой взгляд, линия обороны не позволит нам решать необходимые задачи.

Ну и самое важное — нам нужен будет год, а может, даже два для адаптации к европейскому футболу, к уровню сопротивления, к разнообразным соперникам, менталитету, судейству, возможно, некой русофобии, в том числе со стороны судей при принятии спорных решений. Но потенциал, в первую очередь атакующий, у нас есть, — считает Игнашевич.

В рамках шоу БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» Игнашевич и Александр Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели. Гостем выпуска стал актер, продюсер и автор футбольных шоу Васант Балан.

Одиннадцатый выпуск шоу можно посмотреть на VK Видео и YouTube.

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Евро-2028
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