Тренер сборной Словакии верит, что команда может добиться успеха в матче с Испанией на Евро

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился мнением о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Испании.

«Швеция и Польша были фаворитами в наших матчах. Но Испания — фаворит не только нашей группы, но всего турнира. Мы должны как следует подготовиться к этому матчу. По-прежнему верю, что мы можем добиться успеха», — приводит слова Тарковича официальный сайт УЕФА.

После двух туров у Словакии три очка и второе место в группе Е. Испанцы с двумя очками идут на третьем месте.

Матч Словакия — Испания состоится 23 июня. Начало — в 19:00 по московскому времени.