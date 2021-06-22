Тренер сборной Словакии верит, что команда может добиться успеха в матче с Испанией на Евро
21:23
Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился мнением о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Испании.
«Швеция и Польша были фаворитами в наших матчах. Но Испания — фаворит не только нашей группы, но всего турнира. Мы должны как следует подготовиться к этому матчу. По-прежнему верю, что мы можем добиться успеха», — приводит слова Тарковича официальный сайт УЕФА.
После двух туров у Словакии три очка и второе место в группе Е. Испанцы с двумя очками идут на третьем месте.
Матч Словакия — Испания состоится 23 июня. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024473--slovakia-vs-spain/prematch/preview/
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