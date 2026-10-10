The Times: Венгер — потенциальный конкурент Инфантино на выборах президента ФИФА

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может стать главным соперником действующего главы ФИФА Джанни Инфантино на выборах президента организации в следующем году, сообщает The Times.

По данным издания, противники Инфантино намерены выставить серьезную альтернативную кандидатуру до 18 ноября — это крайний срок подачи заявок. Сейчас они пытаются связаться с Венгером.

Интрига вокруг выборов усилилась после того, как УЕФА, АФК и КОНКАКАФ обвинили Инфантино в обмане в связи с проектом FIFA Forward Enterprise (FFE). На фоне скандала ряд национальных футбольных федераций отозвал ранее выраженную поддержку его переизбрания. Сам Инфантино подтвердил планы участвовать в выборах — они пройдут 18 марта 2027 года в Рабате. Еще одним претендентом на пост ранее назвал себя бывший защитник «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии Рамон Вега.

Арсену Венгеру 76 лет. С 2019 года он занимает пост руководителя ФИФА по глобальному развитию футбола. В период с 1996 по 2018 год француз возглавлял «Арсенал» и привtл команду к трtм чемпионским титулам в Англии, включая сезон, в котором лондонцы не потерпели ни одного поражения в национальном первенстве.

56-летний Инфантино возглавляет ФИФА с 26 февраля 2016 года.

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