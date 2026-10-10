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Венгер — потенциальный конкурент Инфантино на выборах президента ФИФА

The Times: Венгер — потенциальный конкурент Инфантино на выборах президента ФИФА

Алексей Михайлов
Арсен Венгер.
Фото Getty Images

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может стать главным соперником действующего главы ФИФА Джанни Инфантино на выборах президента организации в следующем году, сообщает The Times.

По данным издания, противники Инфантино намерены выставить серьезную альтернативную кандидатуру до 18 ноября — это крайний срок подачи заявок. Сейчас они пытаются связаться с Венгером.

Интрига вокруг выборов усилилась после того, как УЕФА, АФК и КОНКАКАФ обвинили Инфантино в обмане в связи с проектом FIFA Forward Enterprise (FFE). На фоне скандала ряд национальных футбольных федераций отозвал ранее выраженную поддержку его переизбрания. Сам Инфантино подтвердил планы участвовать в выборах — они пройдут 18 марта 2027 года в Рабате. Еще одним претендентом на пост ранее назвал себя бывший защитник «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии Рамон Вега.

Арсену Венгеру 76 лет. С 2019 года он занимает пост руководителя ФИФА по глобальному развитию футбола. В период с 1996 по 2018 год француз возглавлял «Арсенал» и привtл команду к трtм чемпионским титулам в Англии, включая сезон, в котором лондонцы не потерпели ни одного поражения в национальном первенстве.

56-летний Инфантино возглавляет ФИФА с 26 февраля 2016 года.

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