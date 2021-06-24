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Сборная России — лучшая команда среди четвертых мест в группах на Евро-2020

20:15
Сборная России. Фото UEFA.com
Сборная России. Фото UEFA.com
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Сборная России стала лучшей среди команд, финишировавших на четвертых местах в своих группах на чемпионате Европы по футболу.

Группа А: Турция (0 очков);

Группа B: Россия (3);

Группа С: Северная Македония (0);

Группа D: Шотландия (1);

Группа Е: Польша (1);

Группа F: Венгрия (2).

Российская сборная заняла последнее место в группе B и покинула турнир. Подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Финляндии (1:0), а также уступили Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

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Результаты опроса

проголосовало: 206784
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Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Вся команда
29.0%
Тренер
22.6%
Игроки
3.8%
Отдельные игроки
1.3%
Стечение обстоятельств
0.9%
Никто, это наш уровень
42.3%
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