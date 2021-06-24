Сборная России стала лучшей среди команд, финишировавших на четвертых местах в своих группах на чемпионате Европы по футболу.

Группа А: Турция (0 очков);

Группа B: Россия (3);

Группа С: Северная Македония (0);

Группа D: Шотландия (1);

Группа Е: Польша (1);

Группа F: Венгрия (2).

Российская сборная заняла последнее место в группе B и покинула турнир. Подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Финляндии (1:0), а также уступили Бельгии (0:3) и Дании (1:4).