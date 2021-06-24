Пятов объяснил, почему Украина проиграла Австрии на Евро-2020

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов рассказал о причинах поражения в матче Евро-2020 с Австрией (0:1).

«Сборная Украины была не готова физически? По горячим следам такой вывод напрашивался, но в итоге мы пробежали больше, чем австрийские футболисты, — цитирует Пятова «Команда №1» 24 июня. -Дело, на мой взгляд, в психологии.

Мы немного растерялись, пошли разрывы между линиями, пропала компактность, и соперник этим воспользовался. Но это только мое мнение — тренеры покажут, как и что было на самом деле. В любом случае, виноваты все. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Вместе несем ответственность».

В 1/8 финала Украина сыграет со Швецией. Матч состоится 29 июня в Глазго. Начало в 22.00 по московскому времени.