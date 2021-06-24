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В Финляндии зафиксирован всплеск новых случаев COVID-19 после возвращения футбольных фанатов из Петербурга

19:35
Сборная Финляндии в Санкт-Петербурге. Фото UEFA.com
Сборная Финляндии в Санкт-Петербурге. Фото UEFA.com
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В Финляндии зафиксирован всплеск ежедневных случаев заболевания коронавирусом, сообщает Reuters. Причиной роста заболеваемости стало возвращение финских болельщиков из Санкт-Петербурга после матчей Евро-2020.

Финская национальная команда потерпела два поражения в Петербурге — от сборных России (0:1) и Бельгии (0:2). После этих матчей на двух пограничных пунктах было зафиксировано почти 100 заражений, в основном среди футбольных фанатов, заявили власти страны.

По официальным данным, общее количество ежедневных случаев заболевания коронавирусом в Финляндии выросло с примерно 50 до более 100. Сообщается, что больше всего заражений обнаружили у людей, которые вернулись в страну 22 июня после встречи с бельгийцами.

Бельгия заняла первое место в группе, выиграв все три матча. Россия, Финляндия и Дания набрали по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.

Дополнительная информация:

https://www.reuters.com/world/europe/finland-sees-spike-infections-after-soccer-fans-return-russia-2021-06-24/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи


  • shpasic

    странно, грибница-то в Питере осталась.

    24.06.2021

  • Теодор Брэдли

    особо живучая форма гриба:)

    24.06.2021

  • Теодор Брэдли

    Простите, но "облизывать" - это не в моём вкусе, это ваша прерогатива, "доумок" вы наш:)

    24.06.2021

  • unzak44

    тебя, недоумка, не спросили! Облизывай маразматика своего...

    24.06.2021

  • Vasssya

    Есть подозрение, что четьвертьфинала в Санкт-Петербурге всё-таки не будет. А российским клубам квалификацию еврокубков играть на нейтральных полях.

    24.06.2021

  • Yandex-Musor

    год вранья и липового плато, а в итоге дикий рост заболеваемости

    24.06.2021

  • совесть - лишняя!

    после не означает вследствие. а с другой стороны, что вы хотели, выезжая в страну, где всплеск. силой тащили? запрещали запрещать?

    24.06.2021

  • Алексей

    Уже есть.

    24.06.2021

  • sergs1

    мнение эксперта))

    24.06.2021

  • Алексей

    А в Петербурге зафиксировано вдвое большее количество случаев заражения после визита финских болельщиков)))

    24.06.2021

  • shpasic

    так-то и из Финляндии тоже много чего привезти можно. особенно железнодорожным транспортом. в Москве почти 100 лет избавиться не могут.

    24.06.2021

  • Темнозор

    Ну так на болоте они что хотели обнаружить?

    24.06.2021

  • kvadrocopter

    Клевета, в Питере нет роста, согласно их подсчетов, значит и заразится никто не мог...

    24.06.2021

  • Теодор Брэдли

    ага, одну вот в москву привезли,уже 20 лет избавиться не могут))))

    24.06.2021

  • splnlxrd

    Коронавирус - не самая худшая зараза, что можно привезти из Питера

    24.06.2021