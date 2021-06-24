В Финляндии зафиксирован всплеск новых случаев COVID-19 после возвращения футбольных фанатов из Петербурга
В Финляндии зафиксирован всплеск ежедневных случаев заболевания коронавирусом, сообщает Reuters. Причиной роста заболеваемости стало возвращение финских болельщиков из Санкт-Петербурга после матчей Евро-2020.
Финская национальная команда потерпела два поражения в Петербурге — от сборных России (0:1) и Бельгии (0:2). После этих матчей на двух пограничных пунктах было зафиксировано почти 100 заражений, в основном среди футбольных фанатов, заявили власти страны.
По официальным данным, общее количество ежедневных случаев заболевания коронавирусом в Финляндии выросло с примерно 50 до более 100. Сообщается, что больше всего заражений обнаружили у людей, которые вернулись в страну 22 июня после встречи с бельгийцами.
Бельгия заняла первое место в группе, выиграв все три матча. Россия, Финляндия и Дания набрали по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.
Дополнительная информация:
https://www.reuters.com/world/europe/finland-sees-spike-infections-after-soccer-fans-return-russia-2021-06-24/
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shpasic
странно, грибница-то в Питере осталась.
24.06.2021
Теодор Брэдли
особо живучая форма гриба:)
24.06.2021
Теодор Брэдли
Простите, но "облизывать" - это не в моём вкусе, это ваша прерогатива, "доумок" вы наш:)
24.06.2021
unzak44
тебя, недоумка, не спросили! Облизывай маразматика своего...
24.06.2021
Vasssya
Есть подозрение, что четьвертьфинала в Санкт-Петербурге всё-таки не будет. А российским клубам квалификацию еврокубков играть на нейтральных полях.
24.06.2021
Yandex-Musor
год вранья и липового плато, а в итоге дикий рост заболеваемости
24.06.2021
совесть - лишняя!
после не означает вследствие. а с другой стороны, что вы хотели, выезжая в страну, где всплеск. силой тащили? запрещали запрещать?
24.06.2021
Алексей
Уже есть.
24.06.2021
sergs1
мнение эксперта))
24.06.2021
Алексей
А в Петербурге зафиксировано вдвое большее количество случаев заражения после визита финских болельщиков)))
24.06.2021
shpasic
так-то и из Финляндии тоже много чего привезти можно. особенно железнодорожным транспортом. в Москве почти 100 лет избавиться не могут.
24.06.2021
Темнозор
Ну так на болоте они что хотели обнаружить?
24.06.2021
kvadrocopter
Клевета, в Питере нет роста, согласно их подсчетов, значит и заразится никто не мог...
24.06.2021
Теодор Брэдли
ага, одну вот в москву привезли,уже 20 лет избавиться не могут))))
24.06.2021
splnlxrd
Коронавирус - не самая худшая зараза, что можно привезти из Питера
24.06.2021