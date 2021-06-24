В Финляндии зафиксирован всплеск новых случаев COVID-19 после возвращения футбольных фанатов из Петербурга

В Финляндии зафиксирован всплеск ежедневных случаев заболевания коронавирусом, сообщает Reuters. Причиной роста заболеваемости стало возвращение финских болельщиков из Санкт-Петербурга после матчей Евро-2020.

Финская национальная команда потерпела два поражения в Петербурге — от сборных России (0:1) и Бельгии (0:2). После этих матчей на двух пограничных пунктах было зафиксировано почти 100 заражений, в основном среди футбольных фанатов, заявили власти страны.

По официальным данным, общее количество ежедневных случаев заболевания коронавирусом в Финляндии выросло с примерно 50 до более 100. Сообщается, что больше всего заражений обнаружили у людей, которые вернулись в страну 22 июня после встречи с бельгийцами.

Бельгия заняла первое место в группе, выиграв все три матча. Россия, Финляндия и Дания набрали по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.