В Польше попытались освистать гимн России перед началом матча
21:50
Во время исполнения гимна России перед товарищеским матчем с Польшей во Вроцлаве незначительная группа зрителей начала свистеть.
В этот момент большая часть стадиона начала хлопать и заглушила свист.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Польша — Россия. Игру показывает телеканал РЕН ТВ.
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