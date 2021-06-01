В Польше попытались освистать гимн России перед началом матча

Во время исполнения гимна России перед товарищеским матчем с Польшей во Вроцлаве незначительная группа зрителей начала свистеть.

В этот момент большая часть стадиона начала хлопать и заглушила свист.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Польша — Россия. Игру показывает телеканал РЕН ТВ.