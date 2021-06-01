Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

В Польше попытались освистать гимн России перед началом матча

21:50
Польские болельщики во Вроцлаве. Фото Reuters
Польские болельщики во Вроцлаве. Фото Reuters
Теги:

Во время исполнения гимна России перед товарищеским матчем с Польшей во Вроцлаве незначительная группа зрителей начала свистеть.

В этот момент большая часть стадиона начала хлопать и заглушила свист.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Польша — Россия. Игру показывает телеканал РЕН ТВ.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Польша — Россия, товарищеский матч: смотреть трансляцию прямо сейчас
Россия — Белоруссия: все голы матча
Россия — Канада в четвертьфинале — это очень реально. Неожиданные расклады чемпионата мира
Германия обыграла Латвию и пробилась в плей-офф чемпионата мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры