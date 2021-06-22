Полиция Копенгагена задержала болельщика в футболке сборной России по окончании матча 3-го тура Евро-2020 между Данией и Россией (4:1).

Сообщается, что мужчина выбежал на поле после матча. Болельщик во время задержания выкрикивал «русский хулиган» на английском языке.

Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.