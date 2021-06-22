Полиция задержала болельщика в футболке российской сборной, который выбежал на поле после матча Россия — Дания
09:29
Полиция Копенгагена задержала болельщика в футболке сборной России по окончании матча 3-го тура Евро-2020 между Данией и Россией (4:1).
Сообщается, что мужчина выбежал на поле после матча. Болельщик во время задержания выкрикивал «русский хулиган» на английском языке.
Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.
В Копенгагене полиция задержала фаната в форме сборной России ???— Матч ТВ (@MatchTV) June 21, 2021
Причина задержания — мужчина выбежал на поле после окончания игры:https://t.co/dJbrAwDulz pic.twitter.com/FLiQfeJGtO
Опрос
проголосовало: 59342Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Читайте также
Пресс-атташе сборной России: «Черчесов не говорил игрокам об отставке, никаких разговоров на эту тему не было»
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю