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Кузяев рассказал, как чувствует себя на позиции крайнего защитника

18:22
16 июня. Финляндия — Россия — 0:1. Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 июня. Финляндия — Россия — 0:1. Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник сборной России Далер Кузяев подвел итоги матча второго тура группового этапа чемпионата Европы против Финляндии (1:0).

«Устал. Непростая игра была. В первом тайме хорошо играли, создавали моменты. Но во втором тайме сбавили в темпе, были некоторые сложности.

Здоровье мое не обсуждалось. Еще на вчерашней тренировке чувствовал себя прекрасно.

Понимаю, какие требования нужны на позиции крайнего защитника. Тренер требует, чтобы я закрывал весь фланг и подключался к атакам. Это непривычная для меня позиция, но должен выполнять требования и установку.

Момент в концовке второго тайма? Первоначально думал ударить в дальний угол. Но не хватило силы удара. К сожалению, не забил.

Слегка давит, когда не реализуешь моменты. Но ребята молодцы, что не сдавались», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня.

Финляндия — Россия

 

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