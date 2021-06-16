Смородская похвалила сборную России после победы над Финляндией на Евро-2020

Бывший президент «Локомотив» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу сборной России над Финляндией (1:0) в 2-м туре чемпионата Европы.

«Сборная выглядела намного лучше, втягиваемся в турнир, — сказала Смородская «СЭ». — Черчесов изменил состав. Думаю, что сегодняшний состав боевитее, чем был. Замены тоже сработали. Я очень рада за Лешу Миранчука — он забил чудесный гол, очень красиво исполнил. Я еще после матча с Бельгией советовала его ставить! А то он сидит на замене, что это такое? Печально, что нашей сборной не везет. Уже травму получили Жирков и Фернандес. Еще Джикии бьют по ногам. Но я хочу всех поздравить и пожелать удачи!».

Также Смородская оценила шансы сборной России в следующем матче против Дании.

«Я верю, что мы можем победить. Если выйдет этот же состав, то будет лучше. Мы сможем победить за счет сыгранности. Миранчука надо ставить обязательно! Сегодня еще и Жемалетдинов хорошо смотрелся. В целом, сборная оставила позитивное впечатление», — добавила Смородская.

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе Бельгия, у которой три очка и игра в запасе — с Данией в четверг, 17 июня.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.