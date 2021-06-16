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Дмитрий Комбаров — о победе сборной: «Могли еще забить! С Данией должны доминировать и победить»

18:21
16 июня. Финляндия — Россия — 0:1. Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 июня. Финляндия — Россия — 0:1. Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал победу национальной команды над Финляндией (1:0) на групповом этапе чемпионата Европы-2020.

«Главное — выиграли. Могли еще больше забить, но не получилось. Очень важные три очка! Что касается качества игры, то всегда есть куда расти. И повторюсь, на данный момент главное — это три заработанных очка. Дебют Сафонова? Человек сыграл на ноль, это лучший дебют. Надеюсь на победу в матче с Данией. Мы должны доминировать и показать качественный футбол», — сказал Комбаров «СЭ».

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе все еще Бельгия, у которой три очка и игра в запасе с Данией.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против датчан. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

Финляндия — Россия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи