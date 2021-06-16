Бывший игрок сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал победу национальной команды над Финляндией (1:0) на групповом этапе чемпионата Европы-2020.

«Главное — выиграли. Могли еще больше забить, но не получилось. Очень важные три очка! Что касается качества игры, то всегда есть куда расти. И повторюсь, на данный момент главное — это три заработанных очка. Дебют Сафонова? Человек сыграл на ноль, это лучший дебют. Надеюсь на победу в матче с Данией. Мы должны доминировать и показать качественный футбол», — сказал Комбаров «СЭ».

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе все еще Бельгия, у которой три очка и игра в запасе с Данией.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против датчан. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.