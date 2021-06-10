Ионов высказался о невозможности приезда российских фанатов на матч с Данией

Полузащитник сборной России Алексей Ионов хотел бы сыграть в матче с Данией (21 июня, Копенгаген) на Евро-2020 при российских болельщиках.

«Матч в Дании без российских болельщиков? Всегда плохо играть без них. Хотелось бы, чтобы они были на стадионе и поддерживали нас, мы это чувствуем. Плохо, что так вышло. Форма сборной Украины? Нечего сказать», — сказал Ионов.

Ранее стало известно, что Дания не будет пускать болельщиков из России на матч турнира, так как выдача виз стране из-за повышенного эпидемиологического риска была ограничена.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня (начало — в 22.00 по московскому времени).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург) и Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург).

(Севастиан Терлецкий)