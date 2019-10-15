Вратарь сборной Болгарии: «Болельщики пытались создать атмосферу праздника»

Голкипер сборной Болгарии Пламен Илиев похвалил своих фанатов за поддержку в матче отборочного турнира Евро-2020 с Англией (0:6). Встреча дважды прерывалась из-за проявлений расизма со стороны болгарских болельщиков. ?

— Если честно, я наслаждался нашими фанатами, — приводит The Sun слова 27-летнего вратаря. — Они не злоупотребляли ничем плохим, просто звезды сборной Англии слишком остро на все реагируют. Я не слышал никаких оскорблений, наши болельщики пытались создать атмосферу праздника.

Сегодня УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении Болгарского футбольного союза.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира