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Вратарь сборной Болгарии: «Болельщики пытались создать атмосферу праздника»

20:41
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Голкипер сборной Болгарии Пламен Илиев похвалил своих фанатов за поддержку в матче отборочного турнира Евро-2020 с Англией (0:6). Встреча дважды прерывалась из-за проявлений расизма со стороны болгарских болельщиков. ?

14&nbsp;октября. София. Болгария&nbsp;&mdash; Англия&nbsp;&mdash; 0:6. Фанаты хозяев позволили себе расистские выкрики в&nbsp;адрес игроков команды Гарета Саутгейта.Матч Болгария — Англия был дважды прерван из-за расизма. Что произошло

— Если честно, я наслаждался нашими фанатами, — приводит The Sun слова 27-летнего вратаря. — Они не злоупотребляли ничем плохим, просто звезды сборной Англии слишком остро на все реагируют. Я не слышал никаких оскорблений, наши болельщики пытались создать атмосферу праздника.

Сегодня УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении Болгарского футбольного союза.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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