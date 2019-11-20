Уэльс обыграл Венгрию и вышел на Евро-2020

Сборная Уэльса победила Венгрию в матче отборочного турнира Евро-2020 — 2:0. Дубль оформил Аарон Рэмcи. Победа вывела валлийцев в финальную стадию чемпионата Европы.

Британская команда стала последним 20-м участником Евро из пробившихся через отборочный турнир. Еще четыре сборные определятся по итогам розыгрыша Лиги наций.

В другом матче группы E Словакия победила Азербайджан, в составе которого вышел форвард «Динамо» Рамиль Шейдаев.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа E

Уэльс — Венгрия — 2:0 (1:0)

Голы: Рэмси, 15 (1:0). Рэмси, 47 (2:0).

Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс, Локьер, Мефам, Рэмси, Аллен, Джеймс, Моррелл (Ампаду, 50), Бэйл (Уилсон, 88), Мур.

Венгрия: Гулачи, Барат, Ланг, Ж.Надь, Джуджак (Варга, 72), Ловренчич, Паткаи, А.Надь (Ковач, 60), Шоллои (Холендер, 83), Собослои, Солои.

Предупреждения: Паткаи, 66. Ковач, 71. Локьер, 72. Джеймс, 88.

Судья: Хацеган (Румыния).

19 ноября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».

Словакия — Азербайджан — 2:0 (1:0)

Голы: Боженик, 19 (1:0). Хамшик, 86 (2:0).

Словакия: Дубравка, Пекарик, Дьембер, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка (Дуда, 85), Лоботка, Гараслин (Дюриш, 71), Беро, Боженик (Мраз, 77).

Азербайджан: Балаев, Б.Гусейнов, А.Гусейнов, Мустафазаде, Кривоцюк (Халилзаде, 72), Дж.Гусейнов (Дадашов, 79), Гараев, Исрафилов (Джамалов, 46), Рахимов, Исгандарли, Шейдаев.

Предупреждения: Дж.Гусейнов, 45. Исрафилов, 45. Гараслин, 62. Шкриньяр, 82. Халилзаде, 88.

Судья: Бойко (Украина).

19 ноября. Трнава. Стадион «Антон Малатински».