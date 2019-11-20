Уэльс обыграл Венгрию и вышел на Евро-2020
Сборная Уэльса победила Венгрию в матче отборочного турнира Евро-2020 — 2:0. Дубль оформил Аарон Рэмcи. Победа вывела валлийцев в финальную стадию чемпионата Европы.
Британская команда стала последним 20-м участником Евро из пробившихся через отборочный турнир. Еще четыре сборные определятся по итогам розыгрыша Лиги наций.
В другом матче группы E Словакия победила Азербайджан, в составе которого вышел форвард «Динамо» Рамиль Шейдаев.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа E
Уэльс — Венгрия — 2:0 (1:0)
Голы: Рэмси, 15 (1:0). Рэмси, 47 (2:0).
Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс, Локьер, Мефам, Рэмси, Аллен, Джеймс, Моррелл (Ампаду, 50), Бэйл (Уилсон, 88), Мур.
Венгрия: Гулачи, Барат, Ланг, Ж.Надь, Джуджак (Варга, 72), Ловренчич, Паткаи, А.Надь (Ковач, 60), Шоллои (Холендер, 83), Собослои, Солои.
Предупреждения: Паткаи, 66. Ковач, 71. Локьер, 72. Джеймс, 88.
Судья: Хацеган (Румыния).
19 ноября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».
Словакия — Азербайджан — 2:0 (1:0)
Голы: Боженик, 19 (1:0). Хамшик, 86 (2:0).
Словакия: Дубравка, Пекарик, Дьембер, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка (Дуда, 85), Лоботка, Гараслин (Дюриш, 71), Беро, Боженик (Мраз, 77).
Азербайджан: Балаев, Б.Гусейнов, А.Гусейнов, Мустафазаде, Кривоцюк (Халилзаде, 72), Дж.Гусейнов (Дадашов, 79), Гараев, Исрафилов (Джамалов, 46), Рахимов, Исгандарли, Шейдаев.
Предупреждения: Дж.Гусейнов, 45. Исрафилов, 45. Гараслин, 62. Шкриньяр, 82. Халилзаде, 88.
Судья: Бойко (Украина).
19 ноября. Трнава. Стадион «Антон Малатински».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/