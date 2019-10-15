Тарас Степаненко: «Судья делал все, что говорил Криштиану»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над командой Португалии (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. Украина отобралась в финальную часть турнира.

- Сегодня мы сделали большое дело, вышли на Евро с первого места, — цитирует Степаненко Football.ua. — Вышли заслуженно по игре. Я счастлив, но к сожалению судья не дал побороться.

Этот судья удалил меня на 10-й минуте в матче с «Айнтрахтом». Это самый перепуганный арбитр, которого я встречал. В моменте с первой карточкой я даже не трогал игрока, там Яремчук сфолил. Мы оба ему об этом говорили. Первую желтую он мне вообще дал с перепугу. Потом я уже не бегал, никого не трогал

Пенальти? Я прыгаю в подкат, мяч попадает мне в бедро, потом в руку, продолжается игра. Криштиану подбегает к судье говорит «пенальти», и он через несколько секунд ставит пенальти. Все, что Криштиану говорил, он все делал. Так перегибать нельзя.

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