Сербия и Украина назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира Евро-2020 Сербия — Украина.

Сербия: Райкович, Родич, Коларов, Миленкович, Никола Максимович, Неманья Максимович, Гудель, Радоньич, Льяйич, Тадич, Митрович.

Украина: Пятов, Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Коваленко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира