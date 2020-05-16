Президент УЕФА: «Евро-2020? С девятью городами все решено. По трем есть вопросы»

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью BeIn ответил на вопрос об организации финального турнира чемпионата Европы, который перенесен на лето 2021 года.

— В принципе, идея осталась той же — провести турнир в тех же 12 городах. На сегодня с девятью из них все решено. В трех других есть некоторые вопросы, которые мы продолжаем обсуждать. Если не удастся играть в 12 городах, готовы сделать это в десяти, девяти или восьми, — сказал Чеферин.

Евро должен был пройти с 12 июня по 12 июня 2020 года в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Глазго, Бильбао, Амстердаме.

Большинство городов подтвердили свою готовность. Санкт-Петербург сделал это еще в середине апреля. 7 мая уведомление в УЕФА отправил Копенгаген. Месяц назад появлялись сообщения о проблемах, возникших в Риме, Бильбао и Мюнхене. (Александр Бобров)