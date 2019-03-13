Хитон, Тарковски, Райс и Уилсон попали в состав сборной Англии на матчи с Чехией и Черногорией

Сборная Англии назвала состав на матчи отборочного турнира Евро-2020 со сборными Чехии и Черногории.

Вратари: Джек Батлэнд ("Стоук Сити"), Том Хитон ("Бернли"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").

Защитники: Трент Александр-Арнолд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл ("Лестер"), Майкл Кин ("Эвертон"), Харри Магуайр ("Лестер"), Дэнни Роуз ("Тоттенхэм"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Киран Триппьер ("Тоттенхэм"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Росс Баркли ("Челси"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Фабиан Делф ("Манчестер Сити"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Рубен Лофтус-Чик ("Челси"), Деклан Райс ("Вест Хэм").

Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Каллум Уилсон ("Борнмут").

22 марта Англия на Уэмбли примет Чехию, а через три дня проведет гостевой матч с Черногорией.