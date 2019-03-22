Фернанду Сантуш: "Не сомневаюсь, что Португалия обыграет Украину"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш - о матче со сборной Украины в отборочном турнире Евро-2020.

- Было бы разочарованием не выиграть, но это касается любого матча сборной Португалии. Я не сомневаюсь, что мы победим. Я не постесняюсь назвать Португалию фаворитом, ведь мы играем дома, - цитирует специалиста сайт каналов "Футбол 1/2". - Сборная Украины – команда с игроками отличного качества. У них есть очень быстрые футболисты. Это команда, любящая владеть мячом, ей очень нравится вести игру. По этой причине, они стараются не давать сопернику завладеть преимуществом. Мы очень хорошо знаем способности сборной Украины и понимаем трудности, которые они могут нам доставить. Но Португалия готова к этому. Мы также очень хорошо понимаем, что должны сделать для получения нужного результата.

Матч Португалия - Украина начнется в 22.45 по московскому времени.

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