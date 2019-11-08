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Деспотович вызван в сборную Сербии

17:47
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Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович получил вызов в сборную Сербии, сообщает Twitter российского клуба.

Команде предстоит провести два отборочных матча Евро-2020: против Люксембурга (14 ноября) и Украины (17 ноября). Обе встречи пройдут в Белграде.

Сербия сохраняет шансы на попадание на чемпионат Европы. Команда идет на третьем месте в группе, отставая на одно очко от Португалии.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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