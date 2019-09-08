Бернарду Силва: «Португалия хочет быть первой в группе»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва после победы над Сербией в отборочном матче Евро-2020 (4:2) отметил, что португальцы хотят быть первыми в группе. Игрок записал на свой счет гол и голевую передачу.

— Нам нужны были все голы, а не только мой, — цитирует пресс-служба УЕФА Силву. — Мы начали хорошо, но затем возникли проблемы. Допустили несколько ошибок, но игра была хорошей. Мы поняли, что нет легких игр. С Литвой было тяжело, с Украиной возникли проблемы. Мы хотим быть первыми в группе, но сначала нам нужно победить в Литве.