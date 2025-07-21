Погба — о Рэшфорде: «Это безумие, в «МЮ» сбросили его со счетов»

Полузащитник «Монако» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал решение английского клуба расстаться с форвардом Маркусом Рэшфордом.

«Это безумие, но я рад за него, потому что они сбросили его со счетов. «Манчестер Юнайтед» теряет отличного игрока. Тем хуже для них. А для «Барселоны» это здорово, честно говоря.«МЮ» купил несколько новых игроков, а новый тренер, полагаю, хочет построить что-то свое. Аморим не особо-то и виноват. Если он в кого-то не верит... Ему нужно побеждать. Если он это не сделает, его уволят», — приводит слова Погба IShowSpeed.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с «Манчестер Юнайтед» об аренде 27-летнего форварда. Ожидается, что 21 июля футболист пройдет медобследование в каталонском клубе , а на следующий день сине-гранатовые представят его в качестве игрока команды.

Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступает за основную команду клуба с 2016 года. Вторую половину сезона-2024/25 англичанин на правах аренды провел в «Астон Вилле». Он сыграл 17 матчей за «львов», забив 4 мяча и сделав 6 голевых передач.