Погба — о Рэшфорде: «Это безумие, в «МЮ» сбросили его со счетов»
Полузащитник «Монако» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал решение английского клуба расстаться с форвардом Маркусом Рэшфордом.
«Это безумие, но я рад за него, потому что они сбросили его со счетов. «Манчестер Юнайтед» теряет отличного игрока. Тем хуже для них. А для «Барселоны» это здорово, честно говоря.«МЮ» купил несколько новых игроков, а новый тренер, полагаю, хочет построить что-то свое. Аморим не особо-то и виноват. Если он в кого-то не верит... Ему нужно побеждать. Если он это не сделает, его уволят», — приводит слова Погба IShowSpeed.
Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с «Манчестер Юнайтед» об аренде 27-летнего форварда. Ожидается, что 21 июля футболист пройдет медобследование в каталонском клубе, а на следующий день сине-гранатовые представят его в качестве игрока команды.
Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступает за основную команду клуба с 2016 года. Вторую половину сезона-2024/25 англичанин на правах аренды провел в «Астон Вилле». Он сыграл 17 матчей за «львов», забив 4 мяча и сделав 6 голевых передач.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0
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|0-0
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3
|МЮ
|0
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|0
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|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -