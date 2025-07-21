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21 июля 2025, 06:38

Погба — о Рэшфорде: «Это безумие, в «МЮ» сбросили его со счетов»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Монако» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал решение английского клуба расстаться с форвардом Маркусом Рэшфордом.

«Это безумие, но я рад за него, потому что они сбросили его со счетов. «Манчестер Юнайтед» теряет отличного игрока. Тем хуже для них. А для «Барселоны» это здорово, честно говоря.«МЮ» купил несколько новых игроков, а новый тренер, полагаю, хочет построить что-то свое. Аморим не особо-то и виноват. Если он в кого-то не верит... Ему нужно побеждать. Если он это не сделает, его уволят», — приводит слова Погба IShowSpeed.

Маркус Рэшфорд.«Барселона» сделала блестящий ход, подписав Рэшфорда. Хотя до упора рассматривала другие варианты

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с «Манчестер Юнайтед» об аренде 27-летнего форварда. Ожидается, что 21 июля футболист пройдет медобследование в каталонском клубе, а на следующий день сине-гранатовые представят его в качестве игрока команды.

Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступает за основную команду клуба с 2016 года. Вторую половину сезона-2024/25 англичанин на правах аренды провел в «Астон Вилле». Он сыграл 17 матчей за «львов», забив 4 мяча и сделав 6 голевых передач.

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Маркус Рэшфорд
Поль Погба
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
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