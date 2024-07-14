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Сегодня, 12:04

«Динамо» поздравило защитника Маричаля с бронзой Кубка Америки

Виктория Кравченко
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В матче за третье место на Кубке Америки Уругвай обыграл сборную Канады (2:2, пенальти — 4:3). 23-летний защитник «Динамо» Николас Маричаль провел все матчи в запасе.

«Николас Маричаль — бронзовый призер Кубка Америки. Поздравляем, Нико, и ждем тебя в «Динамо», — поздравила футболиста пресс-служба команды.

В финале Кубка Америки сыграют Аргентина и Колумбия.

В сезоне-2023/24 защитник провел 21 матч в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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