«Динамо» поздравило защитника Маричаля с бронзой Кубка Америки
В матче за третье место на Кубке Америки Уругвай обыграл сборную Канады (2:2, пенальти — 4:3). 23-летний защитник «Динамо» Николас Маричаль провел все матчи в запасе.
«Николас Маричаль — бронзовый призер Кубка Америки. Поздравляем, Нико, и ждем тебя в «Динамо», — поздравила футболиста пресс-служба команды.
В финале Кубка Америки сыграют Аргентина и Колумбия.
В сезоне-2023/24 защитник провел 21 матч в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
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