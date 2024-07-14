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Сегодня, 10:15

Месси обратился к аргентинской нации перед финалом Кубка Америки

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост со словами благодарности в адрес болельщиков, тренеров и партнеров по команде перед финалом Кубка Америки.

«Этот невероятный путь был бы невозможен без труда тех, всегда на виду, и тех, кто находится за кадром. Спасибо за усилия и страсть всем партнерам по команде и тренерскому штабу, сотрудникам сборной и всем аргентинцам, которые приехали поддержать нас в США и тем, кто не смог приехать. Крепко всех обнимаю. Вперед, Аргентина!» — написал Месси в соцсети.

Ранее аргентинец оценил свое будущее после Кубка Америки-2024.

Финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия состоится в ночь на понедельник, 15 июля. Начало — в 3.00 мск.

Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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