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Финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия: во сколько смотреть матч и кто покажет в России

Аргентина сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки 15 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Аргентина сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки в ночь с 14 на 15 июля. Матч пройдет на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Аргентина — Колумбия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

В полуфинале аргентинская сборная обыграла Канаду со счетом 2:0. Команда из Колумбии в 1/2 финала победила Уругвай с минимальным счетом — 1:0.

Кубок Америки. Финал
15 июл, 03:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Колумбия

Кубок Америки по футболу: таблица, календарь и результаты в актуальном виде, новости и материалы

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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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