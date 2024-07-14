Аргентина сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки в ночь с 14 на 15 июля. Матч пройдет на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Аргентина — Колумбия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

В полуфинале аргентинская сборная обыграла Канаду со счетом 2:0. Команда из Колумбии в 1/2 финала победила Уругвай с минимальным счетом — 1:0.

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