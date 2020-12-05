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Четыре игрока «Велес Сарсфилд» фигурируют в деле о сексуальном насилии

06:05
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Игроки «Велес Сарсфилд» Хуан Мартин Лусеро, Рикардо Сентурион, Тьяго Алмада и Мигель Брисуэла оказались в центре скандала. Как сообщает Ole, имена игроков упоминаются в заявлении 28-летней женщины, которая подверглась сексуальному насилию во время вечеринки в ночь с четверга на пятницу.

Нападение произошло на вилле, арендованной Лусеро. Однако пока ни одному из футболистов не были предъявлены обвинения, и они пока будут заслушаны в качестве свидетелей. Тем временем, «Велес» решил временно отстранить игроков.

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