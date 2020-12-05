Четыре игрока «Велес Сарсфилд» фигурируют в деле о сексуальном насилии
Игроки «Велес Сарсфилд» Хуан Мартин Лусеро, Рикардо Сентурион, Тьяго Алмада и Мигель Брисуэла оказались в центре скандала. Как сообщает Ole, имена игроков упоминаются в заявлении 28-летней женщины, которая подверглась сексуальному насилию во время вечеринки в ночь с четверга на пятницу.
Нападение произошло на вилле, арендованной Лусеро. Однако пока ни одному из футболистов не были предъявлены обвинения, и они пока будут заслушаны в качестве свидетелей. Тем временем, «Велес» решил временно отстранить игроков.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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