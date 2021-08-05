ФИФА попросила убрать две звезды с формы сборной Уругвая

Сборной Уругвая придется изменить футболки команды к следующим отборочным матчам чемпионата мира 2022 года, утверждает El Observator.

На футболках сборной Уругвая прямо над гербом изображены 4 звезды: 2 — за победы на чемпионатах мира 1930 и 1950 годов, а еще 2 — за победы на Олимпийских играх 1924 и 1928 годов.

ФИФА недовольна фактом наличия звезд за победы на Олимпиадах и дала поручение убрать их с формы.

В Федерации футбола Уругвая надеются, что им удастся отменить решение ФИФА.