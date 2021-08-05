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ФИФА попросила убрать две звезды с формы сборной Уругвая

20:31
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Сборной Уругвая придется изменить футболки команды к следующим отборочным матчам чемпионата мира 2022 года, утверждает El Observator.

На футболках сборной Уругвая прямо над гербом изображены 4 звезды: 2 — за победы на чемпионатах мира 1930 и 1950 годов, а еще 2 — за победы на Олимпийских играх 1924 и 1928 годов.

ФИФА недовольна фактом наличия звезд за победы на Олимпиадах и дала поручение убрать их с формы.

В Федерации футбола Уругвая надеются, что им удастся отменить решение ФИФА.

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Иван Шитик все материалы автора

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  • proug

    мало ли чего ФИФА хочет?

    05.08.2021

  • Apei

    как дети, хуже Спартака

    05.08.2021

  • lvb

    А чего это ФИФА выеживается? Пусть хоть 10 звезд рисуют ..им-то не все равно? По мне хай будет.Вон,"Зенитушка" так хочет"вторую звезду",аж кушать не может.Да дайте уже им цацку,аваносом..А то Мюллер и Медведев..так переживают)

    05.08.2021

  • Vasssya

    Не удастся.

    05.08.2021

  • верните баламошку!!!

    пусть напишут ?Gloria a Uruguay!

    05.08.2021