ФИФА попросила убрать две звезды с формы сборной Уругвая
Сборной Уругвая придется изменить футболки команды к следующим отборочным матчам чемпионата мира 2022 года, утверждает El Observator.
На футболках сборной Уругвая прямо над гербом изображены 4 звезды: 2 — за победы на чемпионатах мира 1930 и 1950 годов, а еще 2 — за победы на Олимпийских играх 1924 и 1928 годов.
ФИФА недовольна фактом наличия звезд за победы на Олимпиадах и дала поручение убрать их с формы.
В Федерации футбола Уругвая надеются, что им удастся отменить решение ФИФА.
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proug
мало ли чего ФИФА хочет?
05.08.2021
Apei
как дети, хуже Спартака
05.08.2021
lvb
А чего это ФИФА выеживается? Пусть хоть 10 звезд рисуют ..им-то не все равно? По мне хай будет.Вон,"Зенитушка" так хочет"вторую звезду",аж кушать не может.Да дайте уже им цацку,аваносом..А то Мюллер и Медведев..так переживают)
05.08.2021
Vasssya
Не удастся.
05.08.2021
верните баламошку!!!
пусть напишут ?Gloria a Uruguay!
05.08.2021