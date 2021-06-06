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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

20-летний футболист «Витебска» утонул в озере

6 июня 2021, 12:53
Кельвин Оденигбо. Фото ФК "Витебск"
Кельвин Оденигбо. Фото ФК &quot;Витебск&quot;

Нападающий белорусского клуба «Витебск» Кельвин Оденигбо утонул в озере Белое возле деревни Новоселки Витебского района, информирует by.tribuna.com.

20-летний футболист провел четыре матча в высшей лиге в этом сезоне, сделал одну голевую передачу. Нигерийский форвард перешел в «Витебск» в нынешнем году на правах аренды из команды второго дивизиона чемпионата Нигерии NAF Rockets.

Напомним, в 2018-м году трагически умер еще один футболист «Витебска», вратарь Андрей Щербаков. Он погиб в автокатастрофе с женой и шестилетним сыном.

Дополнительная информация:

https://by.tribuna.com/football/1097773948-napadayushhij-vitebska-odenigbo-utonul-v-ozere-futbolistu-bylo-20-let.html

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