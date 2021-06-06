20-летний футболист «Витебска» утонул в озере

Нападающий белорусского клуба «Витебск» Кельвин Оденигбо утонул в озере Белое возле деревни Новоселки Витебского района, информирует by.tribuna.com.

20-летний футболист провел четыре матча в высшей лиге в этом сезоне, сделал одну голевую передачу. Нигерийский форвард перешел в «Витебск» в нынешнем году на правах аренды из команды второго дивизиона чемпионата Нигерии NAF Rockets.

Напомним, в 2018-м году трагически умер еще один футболист «Витебска», вратарь Андрей Щербаков. Он погиб в автокатастрофе с женой и шестилетним сыном.