20-летний футболист «Витебска» утонул в озере
6 июня 2021, 12:53
Нападающий белорусского клуба «Витебск» Кельвин Оденигбо утонул в озере Белое возле деревни Новоселки Витебского района, информирует by.tribuna.com.
20-летний футболист провел четыре матча в высшей лиге в этом сезоне, сделал одну голевую передачу. Нигерийский форвард перешел в «Витебск» в нынешнем году на правах аренды из команды второго дивизиона чемпионата Нигерии NAF Rockets.
Напомним, в 2018-м году трагически умер еще один футболист «Витебска», вратарь Андрей Щербаков. Он погиб в автокатастрофе с женой и шестилетним сыном.
Дополнительная информация:
https://by.tribuna.com/football/1097773948-napadayushhij-vitebska-odenigbo-utonul-v-ozere-futbolistu-bylo-20-let.html
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