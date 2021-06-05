Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Лига Европы
Клубный ЧМ по футболу
Лига конференций
Чемпионат мира-2022
Кубок Америки
Англия
Испания
Италия
Кубок Либертадорес
Другие страны
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Экс-глава полиции Турции подставил клуб «Фенербахче» и был приговорен к 2170 годам тюрьмы

10:33

Бывший начальник полиции Турции Назми Ардич приговорен к 2170 годам тюрьмы за сговор против руководителей футбольного клуба «Фенербахче» и лично против экс-президента Азиза Йылдырыма, информирует ESPN.

Как отмечается, Ардич сфабриковал дело против Йылдырыма, в результате чего его в 2011 году приговорили к шести годам заключения якобы из-за участия клуба в договорных матчах и преступной деятельности.

Через год Йылдырым был оправдан по всем обвинениям. Тогда дело уже было открыто против тех, кто участвовал в организации заключения экс-президента «Фенербахче».

Новый судебный процесс установил, что кроме Ардича в фабриковании улик приняли участие другие полицейские, а также судьи и прокуроры. Все они могли сговориться против «Фенербахче» в интересах общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, который хотел подставить руководителей «Фенербахче».

К ноябрю 2020 года не только Йылдырым, но и еще 22 подозреваемых были оправданы по всем обвинениям.

Заговорщики, напротив, получили свои наказания. Ардич получил свой срок по обвинению в подделке документов и заговоре против «Фенербахче».

Экс-главу медиагруппы Samanyolu Хидайета Караджу приговорили к 1406 годам заключения за подстрекательство к прослушке телефонных разговоров и подделку документов. Были приговорены к тюремным срокам еще порядка 25 человек.

Читайте также

Олимпийская чемпионка Севастьянова опубликовала фото в белом облегающем платье
Видео с места взрыва в петербургской квартире
Туристку убил беглый рецидивист: детали расправы на Урале
На Украине заявили о попадании в реестр олигархов Коломойского и Порошенко

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд