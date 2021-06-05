Экс-глава полиции Турции подставил клуб «Фенербахче» и был приговорен к 2170 годам тюрьмы

Бывший начальник полиции Турции Назми Ардич приговорен к 2170 годам тюрьмы за сговор против руководителей футбольного клуба «Фенербахче» и лично против экс-президента Азиза Йылдырыма, информирует ESPN.

Как отмечается, Ардич сфабриковал дело против Йылдырыма, в результате чего его в 2011 году приговорили к шести годам заключения якобы из-за участия клуба в договорных матчах и преступной деятельности.

Через год Йылдырым был оправдан по всем обвинениям. Тогда дело уже было открыто против тех, кто участвовал в организации заключения экс-президента «Фенербахче».

Новый судебный процесс установил, что кроме Ардича в фабриковании улик приняли участие другие полицейские, а также судьи и прокуроры. Все они могли сговориться против «Фенербахче» в интересах общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, который хотел подставить руководителей «Фенербахче».

К ноябрю 2020 года не только Йылдырым, но и еще 22 подозреваемых были оправданы по всем обвинениям.

Заговорщики, напротив, получили свои наказания. Ардич получил свой срок по обвинению в подделке документов и заговоре против «Фенербахче».

Экс-главу медиагруппы Samanyolu Хидайета Караджу приговорили к 1406 годам заключения за подстрекательство к прослушке телефонных разговоров и подделку документов. Были приговорены к тюремным срокам еще порядка 25 человек.