Яна Рудковская: «Железняков слился. Слова мудрой супруги опоздали»

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на заявление Алексея Железнякова.

Ранее хореограф, который работает с фигуристками группы Этери Тутберидзе, на своей странице во ВКонтакте заявил, что не будет драться с Плющенко.

«Железняков мог прославиться как человек, который бился с Плющенко не на льду, а на ринге. Но прославился лишь тем, что только говорил об этом. В простонародье — слился! Мой муж — мужчина. И ему точно пиар не нужен, его знают все. Слова мудрой супруги запоздали. Мне кажется, её советы были бы уместны, когда господин Железняков писал этот пост. Вот тогда надо было думать о их будущем и здоровье Плющенко. А не тогда, когда уже дело сделано. Что касается личных извинений, то это не валяние в ногах, а элементарные правила приличия. В принципе, все предвещали такой исход. Но я думала, что ещё не перевелись в фигурном катании среди хореографов мужики на Руси, но ошиблась! Ну что ж, бывает! (Смеется)», — сказала Рудковская «СЭ».

(Владислав Флегонтов)