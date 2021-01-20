ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Яна Рудковская: «Железняков слился. Слова мудрой супруги опоздали»

13:28
Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на заявление Алексея Железнякова.

Евгений Плющенко и&nbsp;Алексей Железняков.Плющенко и хореограф Тутберидзе решили биться. С чего все началось и кто фаворит боя?

Ранее хореограф, который работает с фигуристками группы Этери Тутберидзе, на своей странице во ВКонтакте заявил, что не будет драться с Плющенко.

«Железняков мог прославиться как человек, который бился с Плющенко не на льду, а на ринге. Но прославился лишь тем, что только говорил об этом. В простонародье — слился! Мой муж — мужчина. И ему точно пиар не нужен, его знают все. Слова мудрой супруги запоздали. Мне кажется, её советы были бы уместны, когда господин Железняков писал этот пост. Вот тогда надо было думать о их будущем и здоровье Плющенко. А не тогда, когда уже дело сделано. Что касается личных извинений, то это не валяние в ногах, а элементарные правила приличия. В принципе, все предвещали такой исход. Но я думала, что ещё не перевелись в фигурном катании среди хореографов мужики на Руси, но ошиблась! Ну что ж, бывает! (Смеется)», — сказала Рудковская «СЭ».

(Владислав Флегонтов)

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир