Железняков заявил, что не будет драться с Плющенко

Хореограф Алексей Железняков, который работает с фигуристками группы Этери Тутберидзе, на своей странице во ВКонтакте заявил, что не будет драться с Евгением Плющенко.

«Друзья, провокационные интервью продолжаются, в личку мне пишут какие-то люди, провоцируют на бой. Давайте я расставлю все точки, и мы закроем эту тему. После моего поста было много общения с близкими и родными людьми, которые действительно мудро разложили, чем все это может закончиться. Ребятки, я отлично знаю, что Евгений — хороший, подготовленный соперник в ринге, знал кого вызываю, но и я не мальчик для битья, много времени занимался дзюдо, имею разряд, хорошие навыки в рукопашном бою и на данный момент в отличной физической форме.

А теперь пища для размышления. Слова моей любимой и мудрой жены. «Ну хорошо, выйдешь ты на ринг, удовлетворите вы оба свои мужские амбиции, может он тебя покалечит, может ты его. А ты задумался что будет, если спина Евгения разлетится в этом бою и все закончиться инвалидностью, в таком случае ты поломаешь жизнь ему и себе, а у нас семья и дети, которых нужно растить и воспитывать? Я знаю на что ты способен в драке, пожалуйста не делай этого. Потом тебя затаскают по судам».

Это слова моей жены, а ведь она права. Ну потешим мы публику, пропиаримся до небес, заработаем денег, как того хочет госпожа Рудковская, рейтинги взлетят в космос. Ну а теперь вопрос к уважаемой Яне Рудковской, неужели вы ради мимолетной славы и заработка готовы выставить своего мужа на ринг, не подумав о последствиях!?

Я не злобный человек, и у меня есть гипертрофированное чувство справедливости, но наши эмоции порой заставляют делать ошибки, но при этом мне хватило сил извиниться перед Евгением и забрать свои слова обратно, а вы жаждете поединка. Ради своих родных, любимых и близких людей я не буду этого делать, извинения принесены в публичном поле, на этом тема закрыта, раз и навсегда. Боя не будет. P. S. Пойду лучше поработаю, отношения будем выяснять на льду, на соревнованиях", — написал Железняков.

Напомним, Железняков на странице во ВКонтакте несколько дней назад написал пост, в котором вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона и тренера. Плющенко в свою очередь принял вызов хореографа, заявив, что любит драться.

Жена фигуриста Яна Рудковская также отреагировала на скандальный пост Железнякова, пообещав, что лично встретит хореографа. После реакции Плющенко на вызов, Железняков заявил, что таким образом хочет заткнуть фигуристу рот. Комментатор Дмитрий Губерниев вызвался прокомментировать данный поединок.