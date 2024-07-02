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Сегодня, 10:48

Радионова — о квотах юниорам на серию Гран-при: «Многие ребята ждали этого»

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Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил квоты на участие российских фигуристов в юниорской серии Гран-при на будущий сезон.

«Конечно это хорошая новость. Думаю, многие ребята ждали этого. И если теперь есть возможность выступать, то ей нужно воспользоваться. Сложно сказать, будут ли в ближайшее время еще новости о снятии запретов на участие россиян, но уже пошли послабления в нашу сторону, и, может быть, вскоре будут еще положительные для нас новости», — сказала Радионова «СЭ».

Взрослые российские спортсмены с февраля 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU. 4 июня появилась информация, что Международный союз конькобежцев не планирует допускать россиян к соревнованиям и в следующем сезоне.

Денис Сафронов

Фигурное катание
Елена Радионова
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