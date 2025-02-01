Наумов, чьи родители погибли в авиакатастрофе, не будет выступать на чемпионате четырех континентов

Фигурист Максим Наумов, который ранее занял четвертое место на чемпионате США, не выступит на чемпионате четырех континентов.

Наумова заменит соотечественник Томоки Хиватаси.

Недавно Наумов потерял родителей — бывших российских фигуристов и чемпионов мира в парном катании Евгению Шишкову и Вадима Наумова. Они были пассажирами рейса 5342 American Airlines, разбившегося недалеко от Вашингтона. На борту самолета, столкнувшегося с военным вертолетом при подлете к взлетно-посадочной полосе, находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Среди них, помимо Шишковой и Наумова, были и другие известные фигуристы из России: Александр Кирсанов и Инна Волянская. Все они погибли. Также погибли три человека, находившихся в вертолете.