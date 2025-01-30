Трагедия в небе над Вашингтоном унесла жизни ряда известных спортсменов, в том числе российского происхождения.

Постепенно уточняется список жертв резонансной авиакатастрофы около национального аэропорта в Вашингтоне. Вечером 29 января в небе над столицей США столкнулись пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет — оба рухнули в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военных. На месте падения воздушных судов работают водолазы и, согласно предварительной информации, некоторых участников инцидента удалось спасти. Чьи именно трупы извлечены из реки, пока не сообщается — скорее всего, впереди процедура опознания тел. При этом подтверждено, что среди пассажиров Bombardier CRJ700 находились несколько фигуристов и тренеров, летевших из Национального лагеря в Уичито. В числе возможных жертв — экс-россияне, чемпионы мира 1994 года в парном катании Вадим Наумов и Евгения Шишкова, которые более двадцати лет работали тренерами за океаном.

Сын — главный проект

Пик карьеры ленинградской спортивной пары Шишкова — Наумов пришелся на времена распада СССР, когда подопечные Николая и Людмилы Великовых де-факто стали в нашей сборной вторым номером после Натальи Мишкутенок и Артура Дмитриева. Однако с олимпийскими наградами у Евгении и Вадима не задалось: только пятое место в Альбервилле-1992 и четвертое — в Лиллехаммере-1994. Причем в последнем случае причиной стало решение ISU и МОК о возвращении в любительское катание профессионалов. В результате вернулись и стали чемпионами великолепные Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. А Шишкова с Наумовым выиграл постолимпийский ЧМ-1994, на котором самые грозные соперники отсутствовали. В итоге этот титул стал для них самым главным в карьере.

В 1995-м Евгения и Вадим выиграли чемпионат страны и поженились, однако затем в нашем парном катании начали доминировать спортсмены из следующего поколения — Ельцова/Бушков, Казакова/Дмитриев, Бережная/Сихарулидзе, и на Олимпиаду-1998 Шишкова с Наумовым не отобрались. Эта неудача привела к завершению карьеры и отъезду в США. Россия в тот период переживала тяжелые времена, и те, у кого была возможность уехать за границу, делали это с большим энтузиазмом. Наших тренеров на американских катках принимали с распростертыми объятиями, так что в 1990-х в Штатах образовалась многочисленная диаспора из специалистов разного уровня. Евгения и Вадим начали работать в Симсбери (штат Коннектикут) и довольно успешно — их воспитанники Кэтрин Оршер и Гаррет Лукаш в 2005-м стали чемпионами США и бронзовыми призерами чемпионата четырех континентов.

Максим Наумов. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Но главным спортивным проектом супругов из Санкт-Петербурга, конечно, был сын Максим. Он родился уже в Штатах в 2001 году, но вырос в русскоязычной среде и с интересом относился к своей исторической родине. «Тяжело, когда родители — твои тренеры, — признавался Наумов-младший в интервью «СЭ». — Конечно, в детстве я не понимал, что такое работать, дисциплина, не вникал в это вообще, мне хотелось тусоваться. Они меня научили, как работать, что вообще важно. И никогда ни в каком таком тоне со мной не говорили — типа «я мир выиграл». Все было позитивно. Да, мне очень повезло в этом смысле». Максим тренировался у родителей с пяти лет, а его хореографами стали Адам Блейк и Мэтью Гейтс. Но ключевую роль в постановке программ одиночника играла мать, а отец выполнял роль не только его наставника, но и менеджера.

«Одно время я не был уверен, что у нас получится совмещать родительские и тренерские обязанности, — рассказывал Наумов-старший. — Мы должны были научиться разделять работу и дом, и нам понадобилось время для этого. После тренировки мы хотим идти домой и быть там нормальной семьей, не вспоминая о том, что было сделано или сказано на льду. Это сложно, но нам помогал Владимир Петренко — отличный тренер, работающий у нас на катке».

Максим — чемпион США среди юниоров (2013), чемпион США среди новичков (2017). Сезон-2018/2019 спортсмен пропустил из-за травмы, по уже через год стал чемпионом США среди юниоров и был включен в сборную США на чемпионат мира среди юниоров-2020 (вместе с Ильей Малининым и Андреем Торгашевым). После перехода во взрослый спорт Наумов-младший больших наград не выигрывал, но стабильно на протяжении трех лет становился четвертым на национальном чемпионате, в том числе на последнем, который завершился в минувшие выходные. Максим фигурировал в первоначальном списке жертв авиакатастрофы, но потом выяснилось, что на борту находились только его знаменитые родители.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Фото Getty Images

Разные списки жертв

Согласно предварительной информации, в разбившемся Bombardier CRJ700, помимо Шишковой и Наумова-старшего, летели молодые фигуристы Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу, а также российский тренер и бывшая советская фигуристка Инна Волянская. Последняя работала в Вирджинии, а советским болельщикам известна по выступлениям в начале восьмидесятых в паре с Валерием Спиридоновым. «Последний раз мы с ней виделись очень-очень давно. Не общались после этого. Она уехала, потому что не было работы здесь. Было такое время — девяностые. Никто не занимался спортом, никому это не было нужно. А люди хотели развиваться профессионально, поэтому уезжали туда, где они нужны были», — рассказала «АиФ» олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Эндрю Торгашев, Алиса Ефимова, Миша Митрофанов, Кэти Макбет, Даниил Паркман, Энтони Пономаренко, Кристина Каррейра, Алексей Щепетов, Артем Маркелов, Антон Спиридонов, Данила Савельев и Анабель Морозов, которые фигурировали в предварительных списках возможных жертв, опубликованных в российскими СМИ, к счастью, оказались живы. На борту лайнера, который потерпел крушение в Вашингтоне, их не было. А фигуриста Джона Маравилла, у которого был билет на этот самолет, спасла его собака. Переноску с псом отказались пускать на борт из-за слишком больших размеров животного, поэтому Маравилла решил ехать на машине и остался жив.

«Чувствую себя оцепеневшим, это безумие, — написал Марвилла в соцсетях. — К счастью, это был не мой самолет, но я знаю несколько фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолете... Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия». Впрочем, что-либо утверждать окончательно пока рано. Спасательные работы продолжаются, и противоречивой информации слишком много.

Фото Getty Images

Как бы ни было мы, скорее всего, имеем дело с одной из самых мрачных трагедий в истории фигурного катания со времен гибели сборной США в авиакатастрофе 15 февраля 1961 года в Бельгии. Тогда во время промежуточной посадки в Брюсселе потерпел крушение Boeing 707, на борту которого находились 18 спортсменов и девять сопровождающих тренеров и функционеров. Все они летели на чемпионат мира в Прагу, который впоследствии в знак скорби был отменен. Сейчас нас, скорее всего, также ждут траурные мероприятия, в том числе на международных соревнованиях. Хотя трагедия, конечно, коснулась не только фигуристов. Мир будет скорбеть по всем жертвам этой страшной и нелепой катастрофы.

«ISU и мировое фигурное сообщество глубоко потрясены трагическим происшествием на рейсе American Airlines в Вашингтоне этой ночью, — говорится в заявлении Международного союза конькобежцев (ISU). — Мы были убиты горем, когда узнали, что среди находившихся на борту были фигуристы, их семьи, друзья и тренеры. Наши мысли со всеми, кого затронула эта трагедия. Фигурное катание — это больше чем спорт, это сплоченная семья, и мы остаемся едины. Мы находимся в тесном контакте с Федерацией фигурного катания США и предлагаем нашу поддержку в это невероятно трудное время».