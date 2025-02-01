Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:39

Малинин прокомментировал трагедию с разбившимся самолетом в США

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Илья Малинин.
Фото Global Look Press

Американец Илья Малинин, действующий чемпион мира в мужском одиночном катании, прокомментировал трагедию с разбившимся самолетом в США.

«Мне было настолько плохо, что не было ни моральных, ни физических сил кататься. Мне было очень тяжело находиться рядом с катком, особенно потому что я знал: многие из погибших были фигуристами или даже частью клуба, в котором я выступал. Мне было тяжело пережить такие эмоции, поэтому я просто вернулся домой. То, что произошло — ужасно. И особенно печально, что эти дети тоже были фигуристами, были вдохновлены идеей стать лучшими в мире, совершенствовались, а потом произошло такое. Это трагедия», — приводит слова Малинина USA Today.

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолетом произошло на подлете к взлетно-посадочной полосе. 64 человека погибли.

Источник: USA today
Илья Малинин
Фигурное катание
Читайте также
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
Терапевт дала советы по профилактике ОРВИ
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил 876-й гол за карьеру в НХЛ
Беглов ответил предложившей «повторить блокаду Ленинграда» Немцовой
Fox News: кислородные баллоны могли стать причиной авиакатастрофы в Филадельфии
Турнир UFC 312 пройдет в Австралии в ночь на 9 февраля
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Наумов, чьи родители погибли в авиакатастрофе, не будет выступать на чемпионате четырех континентов

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости