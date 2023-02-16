Москвина находится в больнице после операции

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина находится в больнице после операции. Об этом она сообщила «СЭ».

По словам источника «СЭ», операция прошла хорошо и должна была состояться по плану, так что «повода для беспокойства журналистов нет».

Тамара Москвина — тренер многих олимпийских чемпионов и призеров, ее пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов завоевала бронзу Пекина-2022 в личном зачете и золото в командном турнире. Другая пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в декабре стали чемпионом России. В июне Москвиной исполнится 82 года.