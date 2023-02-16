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Сегодня, 18:24

Москвина находится в больнице после операции

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Тамара Москвина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина находится в больнице после операции. Об этом она сообщила «СЭ».

По словам источника «СЭ», операция прошла хорошо и должна была состояться по плану, так что «повода для беспокойства журналистов нет».

Тамара Москвина — тренер многих олимпийских чемпионов и призеров, ее пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов завоевала бронзу Пекина-2022 в личном зачете и золото в командном турнире. Другая пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в декабре стали чемпионом России. В июне Москвиной исполнится 82 года.

Фигурное катание
Тамара Москвина
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