Алина Горбачева выиграла чемпионат России среди юниоров

Фигуристка Алина Горбачева стала победителем чемпионата России среди юниоров. По сумме двух программ Горбачева набрала 224,41 балла.

Она опередила Веронику Жилину, которая стала второй с результатом 218,79 балла, хотя занимала 9-ю позицию после короткой программы.

Третье место заняла Мария Гордеева (213,02).

Чемпионат Росси среди юниоров

Пермь

Девушки

Итоговое положение

1. Алина Горбачева — 224,41

2. Вероника Жилина — 218,79

3. Мария Гордеева — 213,02

4. Софья Титова — 200,73

5. Надежда Понтелеенко — 195,56