Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:55

Алина Горбачева выиграла чемпионат России среди юниоров

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Алина Горбачева стала победителем чемпионата России среди юниоров. По сумме двух программ Горбачева набрала 224,41 балла.

Она опередила Веронику Жилину, которая стала второй с результатом 218,79 балла, хотя занимала 9-ю позицию после короткой программы.

Третье место заняла Мария Гордеева (213,02).

Чемпионат Росси среди юниоров

Пермь

Девушки

Итоговое положение

1. Алина Горбачева — 224,41

2. Вероника Жилина — 218,79

3. Мария Гордеева — 213,02

4. Софья Титова — 200,73

5. Надежда Понтелеенко — 195,56

Алина Горбачева
1
2
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Москвина находится в больнице после операции

Ученица Тутберидзе расплакалась после проката произвольной программы: «Все будет хорошо? Есть только здесь и сейчас»
Новости
RSS RSS
Все новости