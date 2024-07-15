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Сегодня, 12:40

Адвокат Бушманов — о деле фигуристки Парсеговой: «Спонсорское соглашение не является безвозмездными подарками»

Зарина Халимхонова
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Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал «СЭ» дело экс-фигуристки академии «Ангелов Плющенко» Арины Парсеговой.

«В ситуациях, когда спонсорское соглашение предусматривает финансирование определенных направлений, как, например, обучение члена спортивной школы, важно различать, что такие платежи не являются безвозмездными подарками. Скорее это инвестиции в будущее спортсмена и в развитие спортивной школы. Это накладывает определенные обязательства для получателя таких инвестиций. Спонсорский договор, как правило, заключается между спонсором и организацией, которой предоставляется поддержка. Главная цель такого договора — содействие в достижении взаимовыгодных целей, где спонсор оказывает финансовую поддержку в обмен на рекламу, популяризацию своего бренда или другие услуги», — сказал Бушманов «СЭ».

Также адвокат объяснил, как должен выглядеть сценарий возмещения инвестиций в случае досрочного расторжения договора.

«Однако, как и любое другое договорное обязательство, спонсорский договор обязывает обе стороны к выполнению определенных условий и обязательств. В случае досрочного расторжения договора сценарий возмещения инвестиций справедливо выглядит так: если спонсорство предусматривало определенные инвестиции, такие как оплата обучения, то спонсор вправе требовать возмещения потраченных средств. Особенно если обучение не было завершено, а договор был расторгнут в одностороннем порядке. Таким образом, спонсор имеет право на защиту своих интересов и инвестиций, может использовать юридические механизмы, в том числе путем обращения в суд для их возвращения в случае нарушения условий договора», — добавил адвокат.

Арина Парсегова с&nbsp;мамой Натальей и&nbsp;Евгений Плющенко. «Ангелы Плющенко» требуют 1,9 миллиона с семьи юной фигуристки. «Дело Арины Парсеговой» глазами ее мамы

В начале июня стало известно, что академия «Ангелы Плющенко» подала в суд на маму 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Истец требует возместить 1,9 миллиона рублей на подготовку в связи с преждевременным расторжением договора и переходом в другую школу (в случае Арины — к Этери Тутберидзе).

Фигурное катание
Арина Парсегова
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