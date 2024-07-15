Источник: Трусова не планирует проводить полный соревновательный сезон

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова намерена выступить в предстоящем сезоне в ограниченном режиме, сообщает РИА «Новости».

Сегодня, 15 июля, стало известно, что Трусова восстановила четверной лутц.

Вчера, 14 июля, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Александра Трусова решила возобновить профессиональную карьеру. Позже она подтвердила, что выступит в контрольных прокатах, которые пройдут в сентябре 2024 года.